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В Черновцах неизвестный поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 авто
14.12.2019 19:31
В Черновцах неизвестный поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 автомобилям
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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