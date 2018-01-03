|В Исландии женские зарплаты сравняли с мужскими
|03.01.2018 20:40
|
Раньше женщины в Исландии зарабатывали в среднем на 19% меньше, чем мужчиныИсландия стала первой страной мира, которая законодательно утвердила равенство в зарплатах между мужчинами и женщинами.
Фото: з відкритих джерел
С 1 января 2018 года в стране вступил в силу закон об одинаковой зарплате за ту же работу независимо от пола, этнической или сексуальной принадлежности, сообщает DW.
Действие закона распространяется на государственные и частные предприятия и обязывает их пройти соответствующую гендерную сертификацию, которую необходимо обновлять каждые три года.
Зарплаты планируют полностью выровнять до 2022 года. Раньше женщины в Исландии зарабатывали в среднем на 19% меньше, чем мужчины.
Читайте также: Зов души нет пола: о женщинах, профессии и феминизме
Напомним, что Министерство здравоохранения отменило приказ, которым определялся перечень из 450 запрещенных для женщин профессий.
Поделитесь статьей с друзьями