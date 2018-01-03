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В Исландии женские зарплаты сравняли с мужскими
03.01.2018 20:40
В Исландии женские зарплаты сравняли с мужскими
Раньше женщины в Исландии зарабатывали в среднем на 19% меньше, чем мужчины
Исландия стала первой страной мира, которая законодательно утвердила равенство в зарплатах между мужчинами и женщинами.
В Исландии женские зарплаты сравняли с мужскими Фото: з відкритих джерел

С 1 января 2018 года в стране вступил в силу закон об одинаковой зарплате за ту же работу независимо от пола, этнической или сексуальной принадлежности, сообщает DW.

Действие закона распространяется на государственные и частные предприятия и обязывает их пройти соответствующую гендерную сертификацию, которую необходимо обновлять каждые три года.

Зарплаты планируют полностью выровнять до 2022 года. Раньше женщины в Исландии зарабатывали в среднем на 19% меньше, чем мужчины.

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Напомним, что Министерство здравоохранения отменило приказ, которым определялся перечень из 450 запрещенных для женщин профессий.

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