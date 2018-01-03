Раньше женщины в Исландии зарабатывали в среднем на 19% меньше, чем мужчины

С 1 января 2018 года в стране вступил в силу закон об одинаковой зарплате за ту же работу независимо от пола, этнической или сексуальной принадлежности, сообщает DW .

Действие закона распространяется на государственные и частные предприятия и обязывает их пройти соответствующую гендерную сертификацию, которую необходимо обновлять каждые три года.

Зарплаты планируют полностью выровнять до 2022 года. Раньше женщины в Исландии зарабатывали в среднем на 19% меньше, чем мужчины.

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