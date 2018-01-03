В Израиле предусматривающий смертную казнь для террористов законопроект должен пройти три раунда голосований в Кнессете, прежде чем он будет принят. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На голосовании в Кнессете отсутствовали многие депутаты от религиозных партий Фото: ЕРА Законопроект поддержали 52 депутата, против выступили 49 парламентариев.Издание отмечает, что на голосовании отсутствовали многие депутаты от религиозных партий. По данным издания Haaretz, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью поддержал законопроект. Он выступил перед депутатами с речью, в которой отметил, что "человек, который убивает, смеясь, не должен проводить свою жизнь за решеткой, он должен быть предан смерти".Сообщается, что служба безопасности Израиля Шин-Бет уже высказала свои возражения против принятия законопроекта. Там считают, что в случае принятия закон может вызвать волну похищений евреев во всем мире с целью использовать их в переговорах.Законопроект должен пройти три раунда голосований в Кнессете, прежде чем он будет принят. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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