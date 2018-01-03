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Израильский Кнессет в предварительном чтении поддержал закон о казни для террористов
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03.01.2018 20:40
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В Израиле предусматривающий смертную казнь для террористов
законопроект должен пройти три раунда голосований в Кнессете,
прежде чем он будет принят. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке На голосовании в Кнессете отсутствовали многие
депутаты от религиозных партий Фото: ЕРА Законопроект поддержали 52
депутата, против выступили 49 парламентариев.Издание отмечает, что
на голосовании отсутствовали многие депутаты от религиозных
партий. По данным издания Haaretz, премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху полностью поддержал законопроект. Он выступил
перед депутатами с речью, в которой отметил, что "человек, который
убивает, смеясь, не должен проводить свою жизнь за решеткой, он
должен быть предан смерти".Сообщается, что служба безопасности
Израиля Шин-Бет уже высказала свои возражения против принятия
законопроекта. Там считают, что в случае принятия закон может
вызвать волну похищений евреев во всем мире с целью использовать их
в переговорах.Законопроект должен пройти три раунда голосований в
Кнессете, прежде чем он будет принят.
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