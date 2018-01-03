Руководство популярного во всем мире журнала Playboy через три месяца после смерти основателя Хью Хефнера уже рассматривает возможность закрыть печатное издание.

Это будет сделано для того, чтобы сосредоточиться на других сферах деятельности World of Playboy. В частности, речь идет о ночных клубах и казино, информирует svodka.net.

Отметим, что впервые подобное обсуждение началось через несколько дней после смерти Хью Хефнера.

Тогда о возможном прекращении печати журнала Playboy рассказал Бен Кон, управляющий партнер компании Rizvi Traverse. Ей принадлежит контрольный пакет акций Playboy. Компания инвестировала в Playboy Enterprises 207 млн долларов в 2011 году. За это получили 35% акций.

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