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В аэропорту Амстердама во время протестов задержали экоактивистов
14.12.2019 20:08
В аэропорту Амстердама во время климатических протестов задержали митингующих. Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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