В аэропорту Амстердама во время протестов задержали экоактивистов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В аэропорту Амстердама во время протестов задержали экоактивистов
14.12.2019 20:08
В аэропорту Амстердама во время климатических протестов задержали митингующих.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
задержали
митингующих
протестов
климатических
амстердама
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->