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В Индии проходят митинги из-за закона о гражданстве, есть пострадавшие
14.12.2019 20:45
Во время протестов в Индии погибли два человека
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Теги:
мир
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