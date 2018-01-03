Глава МИД ФРГ надеется на определение "реалистичного и приемлемого" мандата миротворческой миссии на Донбассе до выборов в РФ Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что сторонам удастся согласовать мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе до выборов президента России. "Мне бы хотелось, чтобы обеспечение стабильного перемирия не зависело от выборов в России, и надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и приемлемый мандат миссии ООН ещё до выборов в России", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве. Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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