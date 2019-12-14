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Бред Пітт нарешті прокоментував свій новий роман
14.12.2019 21:12
Після розлучення з Анджеліною Джолі Бреду Пітту приписували вже кілька романів: з професором архітектури Нері Оксман і з ювелірним дизайнером Сет Харі. І нещодавно ЗМІ заговорили нібито про нову дівчину актора - актрису Алію Шокат. Пара з'явилася разом на концерті Каньє Веста, а потім актрису помітили біля будинку Пітта.

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У новому інтерв'ю The New York Times актор відверто розповів про своє особисте життя:

«Я не знаю, скільки романів у мене було, на думку преси, за останні три роки, але можу з упевненістю сказати, що все це неправда».

Нагадаємо, Анджеліна Джолі і Бред Пітт познайомилися в 2004 році на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт», де вони зіграли головні ролі. З чуток, саме тоді між ними пробігла іскра. І це підтвердилося, коли на початку 2005 року Пітт і його армия Дженніфер Еністон оголосили про розлучення. Ну а вже в 2006-му представники Енджі і Бреда заявили, що вони чекають дитину. Здавалося, що все було ідеально, але в 2016 році Джолі подала на розлучення.

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