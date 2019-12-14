|Бред Пітт нарешті прокоментував свій новий роман
|14.12.2019 21:12
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У новому інтерв'ю The New York Times актор відверто розповів про своє особисте життя:
«Я не знаю, скільки романів у мене було, на думку преси, за останні три роки, але можу з упевненістю сказати, що все це неправда».
Нагадаємо, Анджеліна Джолі і Бред Пітт познайомилися в 2004 році на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт», де вони зіграли головні ролі. З чуток, саме тоді між ними пробігла іскра. І це підтвердилося, коли на початку 2005 року Пітт і його армия Дженніфер Еністон оголосили про розлучення. Ну а вже в 2006-му представники Енджі і Бреда заявили, що вони чекають дитину. Здавалося, що все було ідеально, але в 2016 році Джолі подала на розлучення.
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