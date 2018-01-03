В Сирии разбился российский вертолет Ми-24.

Как сообщает "Медуза", в результате авиакатастрофы погибли оба пилота. Еще 1 член экипажа борттехник был отправлен в больницу, передает со ссылкой на .

В заявили, что причина падения вертолета техническая неисправность. Также подчеркивается, что вертолет не обстреливали.

Российский вертолет разбился еще 31 декабря. Однако сообщили об этом только сегодня.

"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сказали в .

Как удалось установить Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.

Россия будет помогать "в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии".

Об этом говорится в адресованном поздравлении президента России Владимира Путина к президенту Сирии Башару Асаду.

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