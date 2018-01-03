|National Geographic обнародовал список лучших мест для путешествий в 2018 году
|03.01.2018 20:54
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Международный научно-популярный журнал National Geographic опубликовал перечень лучших мест для путешествий, которые стоит посетить в 2018 году. Об этом сообщается на сайте издания.
Всего в рейтинг попал 21 пункт. Авторы считают, что в указанных местах можно найти гастрономические впечатления, вдохновение от природы и знакомство с мировой историей.
В список вошел эфиопский город Харэр, где соединились культура и колорит Африки вместе с мусульманскими традициями. Одним из мест эксперты назвали провинцию Жужуй в Аргентине, знаменитую из-за долины Кебрада-де-Умауака. Также они упомянули провинцию Оахака в Мексике, которая оправилась после двух землетрясений. Кроме того, в перечне оказались шведский город Мальме, Мадагаскар, столица Чили Сантьяго.
Полный список выглядит так:
Национальный парк Сораксан (Южная Корея),
Харэр (Эфиопия),
Жужуй (провинция в Аргентине),
Тбилиси (Грузия),
Сидней (Австралия),
Оахака (Мексика),
Вена (Австрия), Мальме (Швеция),
Дублин (Ирландия),
Мадагаскар и Сантьяго (Чили),
Пномпень (Камбоджа),
Кливленд (Огайо),
Тетуан (Марокко),
Албания, Сан-Антонио (Техас),
Лабрадор (Канада),
Фрисландия (Нидерланды),
Национальный парк Руаха (Танзания).
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, международный научно-популярный журнал National Geographic обнародовал список из девяти туристических направлений в зимний период.
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