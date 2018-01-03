Международный научно-популярный журнал National Geographic опубликовал перечень лучших мест для путешествий, которые стоит посетить в 2018 году. Об этом сообщается на сайте издания.

Всего в рейтинг попал 21 пункт. Авторы считают, что в указанных местах можно найти гастрономические впечатления, вдохновение от природы и знакомство с мировой историей.

В список вошел эфиопский город Харэр, где соединились культура и колорит Африки вместе с мусульманскими традициями. Одним из мест эксперты назвали провинцию Жужуй в Аргентине, знаменитую из-за долины Кебрада-де-Умауака. Также они упомянули провинцию Оахака в Мексике, которая оправилась после двух землетрясений. Кроме того, в перечне оказались шведский город Мальме, Мадагаскар, столица Чили Сантьяго.

Полный список выглядит так:

Национальный парк Сораксан (Южная Корея),

Харэр (Эфиопия),

Жужуй (провинция в Аргентине),

Тбилиси (Грузия),

Сидней (Австралия),

Оахака (Мексика),

Вена (Австрия), Мальме (Швеция),

Дублин (Ирландия),

Мадагаскар и Сантьяго (Чили),

Пномпень (Камбоджа),

Кливленд (Огайо),

Тетуан (Марокко),

Албания, Сан-Антонио (Техас),

Лабрадор (Канада),

Фрисландия (Нидерланды),

Национальный парк Руаха (Танзания).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, международный научно-популярный журнал National Geographic обнародовал список из девяти туристических направлений в зимний период.

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