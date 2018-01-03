Тревожное ожидание российской “элитой” январского санкционного списка, анонсированного на Западе, уже принесло конкретный результат – в виде всё более масштабной и яростной аппаратной войны.

Один из её ярких эпизодов – восемь лет колонии строгого режима для экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Кремлёвские кланы уже почти неприкрыто дерутся между собой за ресурсы, а с этим растёт и дисбаланс всей политической агонизирующей системы, пишет в материале для сайта «Украинский интерес» российский обозреватель Игорь Дмитриев, информирует еizvestia.com.

Улюкаев как “козёл отпущения” у “системных либералов”

В официальную версию о том, что жестокий приговор Улюкаеву означает якобы храбрость российской судебной системы бороться с коррупцией, не верит даже молодёжь, что уж говорить об умудрённых политаналитиках. Тотальная коррупция пронизывает всю вертикаль власти до самого верха, на ней и строится вся её “круговая порука”. Так почему же Улюкаев выпал из гнезда?

По нашей информации, экс-министр стал жертвой атаки на клан так называемых “системных либералов”, главой которого считался премьер-министр Дмитрий Медведев. К этой группе относится курируемый им экономический блок правительства, составленный почти сплошь из этаких молодых технократов (вице-премьеры Аркадий Дворкович, Юрий Трутнев, Игорь Шувалов, министры экономразвития Максим Орешкин, промышленности и торговли Денис Мантуров, энергетики Александр Новак, финансов Антон Силуанов, природных ресурсов Сергей Донской и т.д.). Улюкаев стал “козлом отпущения” за них.

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Кто ж такой могущественный, что “задрал” этого отнюдь не “невинного агнца”? По оценке журнала The Forbes, второй после президента по влиянию человек в современной России – Игорь Сечин. Этот, по косвенной информации, офицер ГРУ (Главного разведывательного управления при Минобороны РФ) ещё в начале 90-х, в мэрии Санкт-Петербурга, был начальником аппарата Владимира Путина. Когда последний в 1999-м возглавил правительство, Сечин стал руководителем его секретариата, потом замглавы президентской администрации, вице-премьером РФ. Именно он руководил операцией по ликвидации ЮКОСа в пользу “Роснефти”, после чего возглавил совет директоров этой нефтяной компании, а с 2012 года стал её президентом.

Сечин хочет развалить “Газпром”

Если в 90-е “Роснефть” была лишь одной из многих российских нефтяных компаний, то с приходом туда Сечина она стала всё более главенствовать в отрасли, пожирая своих конкурентов. После поглощения ЮКОСа – крупнейшей на тот момент российской нефтяной компании – то же в 2013 году произошло и с третьей по величине нефтяной корпорацией страны ТНК-ВР.

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В прошлом году “Роснефть” подгребла под себя “Башнефть” – одну из крупнейших региональных нефтяных компаний, но амбиции Сечина простираются ещё дальше. На очереди – и другая региональная нефтяная компания “Татнефть”, и ещё более лакомый приз, главный московский холдинг АФК “Система”. Эта бизнес-империя, которой покровительствовал прежний хозяин столицы Юрий Лужков, в частности, владеет сетью МТС. “Роснефть” хочет прибрать все её активы в своим рукам, и Сечин через суд уже добился – – для начала – выплаты от АФК “Система” почти двух миллиардов долларов. В том, что Сечин додушит её до конца, практически никто не сомневается.

А вот дальше будет самое интересное. Усилиями Сечина в ближайшем времени рискует развалиться по частям главный “кошелёк правительства” – империя “Газпром”. Компания, на которую работают почти полмиллиона человек, обеспечивающая 14% мировой добычи газа и основную часть бюджетных доходов. Теперь “Роснефть” официально призвала правительство забрать у “Газпрома” газотранспортную систему и выделить её в отдельную компанию, которая потом, понятное дело, перейдёт под контроль Сечина.

Кто станет “серым кардиналом” Кремля?

Прирастёт ли могущество “Роснефти” “Газпромом”? Ещё недавно и представить себе такое покушение на распил газовой империи было невозможно. Большинство членов правления “Газпрома” – выходцы либо из Санкт-Петербурга, либо из ФСБ. А это свидетельствует об особой симпатии Кремля к этому оплоту российской экономики, контроль за работой которого доверяется только своим, проверенным. До 2008 года его совет директоров (СД) возглавлял Медведев, а сейчас – прежний первый вице-премьер РФ Виктор Зубков, когда-то занимавший очень знаковую для политической карьеры Путина должность первого секретаря Ленинградского обкома КПСС. В СД “Газпрома” входят сразу два министра – Новак и Мантуров, а также сын секретаря Совета безопасности РФ и экс-директора ФСБ Николая Патрушева.

На службе интересов “Газпрома” – мощнейшая лоббистская структура, масса лояльных депутатов всех уровней и даже своя вооружённая армия. В общем, амбиции Сечина встретили публичный отпор со стороны экономического блока правительства. Именно это, по нашей информации, и стало реальной причиной кары в адрес экс-министра Улюкаева. Противостояние Сечина и группы “системных либералов” восходит ещё к середине “нулевых”, когда он пытался пролоббировать на позицию преемника президента тогдашнего премьер-министра Михаила Фрадкова и потерпел неудачу, потому что выбор Путина пал на Медведева.

Теперь, по слухам, у Сечина – те же амбиции быть главным “серым кардиналом” Кремля. Ведь все понимают, что грядущий президентский срок Путина – последний, да ещё и санкционный список нависает мрачной тенью над всей российской “элитой”. В этой ситуации борьба за выживание обостряется.

Греф и Алекперов против Сечина

Предложение “Роснефти” поддержала и компания “Новатэк” во главе с членом “ближнего круга” Путина и, как говорят, одним из его “личных кошельков” Геннадием Тимченко, который тоже получит весомый кусок от рушащегося “Газпрома”. По последней информации, Медведев, поняв бесперспективность борьбы с Сечиным, перешёл на его сторону, дабы сохранить за собой пост премьер-министра в будущем правительстве Путина – после мартовских президентских выборов. Именно этим объясняется принятое по инициативе Минфина и одобренное Федеральной антимонопольной службой решение о предоставлении “Роснефти” беспрецедентных налоговых льгот по Самотлорскому месторождению – на шесть миллиардов долларов!

Но другая часть олигархов, опасаясь, что и их активы уйдут под империю Сечина, не сдаётся и объединяется между собой в совместной борьбе с “узурпатором”. Главы трёх крупных нефтяных корпораций – “ЛУКОйл”, “Сургутнефтегаз” и “Газпромнефть” – публично возмутились такими особыми льготами для “Роснефти”.

На эту же сторону борьбы с Сечиным встал и самый крупный банк страны – Сбербанк во главе с Германом Грефом, одним из лидеров “системных либералов”. Недавно в СМИ был слит вроде бы совершенно закрытый, аппаратный, документ: отчёт аналитиков Сбербанка о состоянии дел “Роснефти”. В этом отчёте – беспрецедентное дело! – сплошь обвинения в её адрес: “… Неправильно распределяет капитал… Всё ради того, чтобы удовлетворить амбиции генерального директора (Сечина), который в одностороннем порядке устанавливает стратегию компании… Долг компании вырос, а контроль над расходами ухудшился… Капитальные затраты в этом году будут самыми высокими в истории компании…”. Аналитики Сбербанка выдали в СМИ информацию и о пропавших в Венесуэле шести миллиардах долларов инвестиций “Роснефти”, и о её бессмысленных дорогих покупках в Индии, и об отсутствии у “Роснефти” своих технологий. В ответ вице-президент “Роснефти” Михаил Леонтьев заявил: “Аналитики Сбербанка питают необъяснимое и маниакальное пристрастие к нашей компании… Есть ощущение, что составлявшие отчет люди находятся на грани патологии…”.

А тем временем российский корабль плывёт…

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