Министр говорит, что Украина приложила много усилий для того, чтобы обман России больше не повторилось

"Я считаю, что это (история с турбинами Siemens в Крыму - ред.) стало печальным уроком для только немецкого и не только немецкого бизнеса. И сейчас, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам - например, Volkswagen или Adidas - Крым считать территорией России. Мы их, непременно, получим, получим не только политическими, но и юридическими методами" , - цитирует слова Климкин "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Украина приложила много усилий для того, чтобы обман России, как в случае с поставками турбин Siemens в оккупированный Крым, больше не повторилось.

Напомним, что мировые автомобильные бренды работают в оккупированном Россией Крыму в обход введенных Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки санкций из-за незаконной аннексии полуострова.

Отметим, по данным исследования Института мировой экономики в Киле, Германия понесла наибольшие потери в экспорте за санкций ЕС , введенные в отношении России из-за ее агрессии в Украине.

Добавим, что в начале июля 2017 года разгорелся скандал вокруг поставок газовых турбин немецкого концерна Siemens в обход санкций Европейского Союза в оккупированном Крыму. В немецком концерне Siemens заявили, что по меньшей мере две газотурбинные установки, которые он поставил для проекта в России, были доставлены на территорию оккупированного Крыма против его воли.