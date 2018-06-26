1. За пять месяцев 2018 года Государственная миграционная служба Украины в Херсонской области получила от крымчан более 10 тысяч запросов на оформление загранпаспортов. А с начала оккупации оказано более 150 тысяч административных услуг жителям полуострова. И это только в Херсоне!

2. Моряки задержанного 4 мая оккупантами у берегов Крыма украинского судна “ЯМК-0041” отказались от пищи. Украинцы “находятся в отчаянии от неопределенности”. Со слов матери одного из моряков, они голодают уже 10 дней. Напомню, Владимир Балух голодает 99-ый день, Олег Сенцов — 43-ий день, мать политзаключенного Нури Примова Раиме Примова — 6-ой день

3. В Главном управлении разведки Минобороны Украины прошел международный Black Sea Intelligence Forum — представители военных разведок 8-ми стран Черноморского региона определили практические меры противодействия агрессии со стороны россии. На форуме также присутствовали представители США

4. В Керчи и Едыкуйском (Ленинском) районе оккупанты агитируют служить в армии ихтамнетов по контракту. Кремлевской крысе нужно больше мяса на убой. Аналогичные наборы проводят и в других городах Крыма

5. Оккупанты в Крыму набирают “кибердружины”, задачей которых будет “формирование позитивного информационного содержания в сети Интернет”. В Крыму создают свое “Ольгино”

6. Сегодня в 6 утра неизвестные в форме сотрудников ЧОП перекрыли доступ на рынок “Чайка” в Севастополе. Предприниматели не могли пройти к своим торговым точкам. В 8:30 торговцы ворота сломали, но павильоны так и не открылись. Предприниматели столпились у администрации рынка и требовали от оккупантов объяснений. Напомню, территорию рынка “Чайка” оккупанты “отсудили” у частных собственников “в пользу города”. Но предприниматели не хотят заключать договоры с новой администрацией, опасаясь скорого закрытия бизнеса. Спустя пару часов стало известно, что после утреннего рейдерского захвата предпринимателям объявили о повышении аренды, чего оккупанты ранее обещали не делать. Остальные рынки города ждет та же судьба. У людей шок

7. Оккупанты сообщили, что в Севастополе из-за повышения оптовых цен на муку, засухи и плохого урожая ожидается рост стоимости хлеба и мучной продукции. Зато исправно в Сирию зерно вывозят

8. Качество бензина в Крыму после вторжения россии сильно ухудшилось, а в последние недели эта жижа ещё и продолжает дорожать: “Похоже, скоро на АЗС, чтобы скрыть подорожание, начнут писать цену за 0,95 или 0,9 литра бензина”, “Скорее, будут под видом бензина впаривать бензиновый продукт, а потом и бензиносодержащий продукт, идентичный натуральному”, “Блин, ребят, хватит им идеи подкидывать”

9. На евпаторийском ватном паблике задали вопрос: “Какой, по-вашему, летний курортный сезон-2018 в Евпатории?”. В голосовании приняли участие 523 человека, между которых запоребрики и тролли. 34,8% ответили, что “лучше 2017 года”, 33,3% — “такой же” и 31,9% — “хуже 2017 года”. В комментариях ватники очень сдержаны и ответы сводятся к тому, что рано делать выводы. Ольгинцы цитируют рапорты оккупантов: “Рано еще говорить об этом. Курортный сезон еще не закончился. Вот в октябре можно будет подвести итоги. И опять-таки итоги будут у каждого свои”, “(Ольгинец пишет) Заполняемость весной, в сравнении с прошлым годом, выше, причём на порядок. Источник — отдел туризма при горадминистрации”, “Баба Валя сказала, уборщица оттуда?”, “После чемпионата увидим”, “Рано подводить итоги”, “А где вариант: ещё непонятно?”. До оккупации ни у кого и мысли не было заниматься подсчетами туристов и такими опросами. Банально на это не было времени. А теперь пятый год самого тошнит от этого только, когда и так ясно, что туризм и военная база несовместимы! А бюджетная русня — разве что для статистики

10. Сначала оккупанты построили аэропорт в Симферополе. Сразу после ввода его в эксплуатацию оккупационные авиакомпании подняли цены и сократили количество рейсов. А теперь оккупанты планируют сократить и количество субсидируемых в Крым авиаперевозок. Всё по Фэншую

11. Ватное творчество в Приморском парке Ялты. В декоративном бассейне в виде Чёрного моря и Крыма установили страшного вида металлический мост — пример построенного. Некоторые ватники пишут, что так будет выглядеть Крымский мост через 5 лет. Другие ответили: “Типун тебе на язык”. Остается загадкой, это здание — дело рук упоротых, или же снова распил бюджета мордора

12. Море в Артбухте Севастополя превратилось в помойку. “Кроме обычного мелкого мусора и пластиковых бутылок, можно рассмотреть плавающие мешки с мусором и внушительных размеров куски пенопласта”, — пишут пропагандоны. Такой Артбухта ещё НИКОГДА не была!

13. За годы оккупации превратили Крым в помойку: мазут, мусор, фекалии… Я не пойму, как можно быть настолько дикарями, чтобы не смочь сохранить все то хорошее, что создала Украина в Крыму с 1954 года…

14. На симферопольском паблике разместили картинку со “смертью с косой”, которая оставляет после себя реки крови футболистов других стран, которые приняли участие на ЧМ в россии, и задали вопрос: “Сегодня ЧМ-2018, Россия-Уругвай. С каким счетом завершится игра?”. Комментарии: “(Из-за поребрика пишет) У нас все СМИ говорят, как болельщики братаются, а вы такие картинки подбираете. Откройте словарь на слове «политкорректность»”, “Политкорректность — это не про рашку. У рашки весь мир — враг”, “Игра завершилась. Повышение пенсионного и 20% НДС. Денех нет, но вы сами знаете че”

15. Телевизор научил ватников ненависти. Регулярно смотрю российское ТВ: украинцы — фашисты, Америка — пиндосы… И так каждый день 18 лет!!!!!! Чему вы удивлены? А срать на улицу ходят…

16. На российских телеканалах значительно снизилось число упоминаний о Крыме, Донбассе и Украине в целом. Просто пока так решили в Кремле — вот пропагандоны и заткнулись. Но, судя по тому, что вижу я, тема Украины и подогревания ненависти к нам все еще популярна

17. Когда Крым будет свободным от российской нечисти, не дай Бог мне увидеть колорадскую ленту или триколор. Убивать не буду, я же не скотина, но ножки поломаю.

P.S. Закончу выпуск сообщением нашего человека из Севастополя: “Дочь-старшеклассница говорит, что одноклассники резко увлеклись футболом. До этого резко чтили дидов. До этого боялись бандеровцев. Всё синхронно с телевизионными веяниями. Поколение, воспитанное телевизором”.

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