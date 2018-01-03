В то же время, банк не собирается кардинально порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса

Об этом сообщает РБК .

Как рассказал радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев, финансовая организация сообщила предприятиям российского оборонного комплекса о том, что не будет их обслуживать через западные санкции.

Сысуев уточнил, что банк не собирается кардинально порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса.

"Мы стараемся максимально сократить риски", - пояснил он.

29 декабря Forbes опубликовал интервью с основателем "Альфа-Групп" Михаилом Фридманом. В нем бизнесмен сообщил, что на состояние российских банков влияют западные санкции.

"Альфа-банк, например, обслуживал большое количество оборонных предприятий. Теперь это запрещено санкциями", - сказал он тогда.

При этом Фридман уточнил, что оборонные предприятия в основном финансировались государством.

"Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню", - сказал он.

В январе 2015 года Альфа-банк заявил о закрытии своего представительства в Нью-Йорке из-за введенных против России санкций. Объяснялось это запретом американским компаниям инвестировать в российские акции.

"В случае изменения ситуации мы всегда можем восстановить свое присутствие на американском континенте. Для этого не нужно долгого оформления лицензий", - заявил тогда представитель Альфа-банка Леонид Игнат.