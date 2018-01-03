|Альфа-Банк отказывается обслуживать российскую "оборонку" из-за санкций
|03.01.2018 20:55
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В то же время, банк не собирается кардинально порвать отношения с предприятиями оборонного комплексаАльфа-Банк сообщил российским оборонные предприятия о намерении прекратить их обслуживание из-за санкций.
Об этом сообщает РБК.
Как рассказал радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев, финансовая организация сообщила предприятиям российского оборонного комплекса о том, что не будет их обслуживать через западные санкции.
Сысуев уточнил, что банк не собирается кардинально порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса.
"Мы стараемся максимально сократить риски", - пояснил он.
29 декабря Forbes опубликовал интервью с основателем "Альфа-Групп" Михаилом Фридманом. В нем бизнесмен сообщил, что на состояние российских банков влияют западные санкции.
"Альфа-банк, например, обслуживал большое количество оборонных предприятий. Теперь это запрещено санкциями", - сказал он тогда.
При этом Фридман уточнил, что оборонные предприятия в основном финансировались государством.
"Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню", - сказал он.
В январе 2015 года Альфа-банк заявил о закрытии своего представительства в Нью-Йорке из-за введенных против России санкций. Объяснялось это запретом американским компаниям инвестировать в российские акции.
"В случае изменения ситуации мы всегда можем восстановить свое присутствие на американском континенте. Для этого не нужно долгого оформления лицензий", - заявил тогда представитель Альфа-банка Леонид Игнат.
Напомним, ранее сообщалось, что российские чиновники разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций.