По словам вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, как только Верховная Рада примет законопроект об антикоррупционном суде, Кабинет Министров сделает все, чтобы этот орган как можно скорее заработал. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климпуш-Цинцадзе: Сейчас мяч все-таки на стороне поля законодателей, которые должны обсудить внесенный законопроект и принять решение Фото: EPA "Со стороны правительства мы делаем все, чтобы этот суд, как только будет решение принято, как только будет обсужден, проголосован в Верховной Раде закон об антикоррупционном суде, – чтобы он как можно скорее мог начать функционировать. На это выделены средства в бюджете. Мы со своей стороны решим все организационные вопросы, которые потребуется, чтобы было помещение, была возможность как можно скорее запустить работу этого суда. Но сейчас мяч все-таки на стороне поля законодателей, которые должны обсудить внесенный законопроект и принять решение. Я надеюсь, уже всем понятно, что откладывать некуда. Прогнозировать довольно тяжело, но как по мне, это должен быть приоритет первых заседаний Верховной Рады в 2018 году", – отметила она.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что решение о создании антикоррупционного суда "никоим образом не привязывалось" к предоставлению Украине безвизового режима."Это требование, которое нам часто ставят наши партнеры, например, из МВФ, из ЕС, но не в рамках безвизового режима", – сказала она. https://www.facebook.com/liga.net/videos/1955695321111574/ Президент Украины Петр Порошенко 22 декабря внес в парламент проект закона №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". 26 декабря его текст стал доступен на сайте Верховной Рады.Предполагается, что Высший антикоррупционный суд будет сформирован в течение года со дня вступления закона в силу и начнет работу при условии назначения по результатам конкурса не менее двух третей от общего числа судей. Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные производства о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда "в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления" (прожиточный минимум с 1 января 2018 года составит 1762 грн, то есть не менее 882,5 тыс. грн).Создание специализированного антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами – Европейским союзом и Международным валютным фондом.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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