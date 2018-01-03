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Климпуш-Цинцадзе об антикоррупционном суде: Я надеюсь, уже всем понятно, что откладывать некуда
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03.01.2018 21:02
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По словам вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической
интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, как только Верховная
Рада примет законопроект об антикоррупционном суде, Кабинет
Министров сделает все, чтобы этот орган как можно скорее заработал.
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Климпуш-Цинцадзе: Сейчас мяч все-таки на стороне поля
законодателей, которые должны обсудить внесенный законопроект и
принять решение Фото: EPA "Со стороны правительства мы делаем все,
чтобы этот суд, как только будет решение принято, как только будет
обсужден, проголосован в Верховной Раде закон об антикоррупционном
суде, – чтобы он как можно скорее мог начать функционировать. На
это выделены средства в бюджете. Мы со своей стороны решим все
организационные вопросы, которые потребуется, чтобы было помещение,
была возможность как можно скорее запустить работу этого суда. Но
сейчас мяч все-таки на стороне поля законодателей, которые должны
обсудить внесенный законопроект и принять решение. Я надеюсь, уже
всем понятно, что откладывать некуда. Прогнозировать довольно
тяжело, но как по мне, это должен быть приоритет первых заседаний
Верховной Рады в 2018 году", – отметила она.Климпуш-Цинцадзе
подчеркнула, что решение о создании антикоррупционного суда "никоим
образом не привязывалось" к предоставлению Украине безвизового
режима."Это требование, которое нам часто ставят наши
партнеры, например, из МВФ, из ЕС, но не в рамках безвизового
режима", – сказала она.
https://www.facebook.com/liga.net/videos/1955695321111574/
Президент Украины Петр Порошенко 22 декабря внес в
парламент проект закона №7440 "О Высшем
антикоррупционном суде". 26 декабря его текст стал доступен на
сайте Верховной Рады.Предполагается, что Высший антикоррупционный
суд будет сформирован в течение года со дня вступления закона в
силу и начнет работу при условии назначения по результатам конкурса
не менее двух третей от общего числа судей. Под юрисдикцию этого
суда попадут уголовные производства о коррупционных преступлениях,
совершенных должностными лицами, при условии, что размер
причиненного вреда "в 500 и более раз превышает размер прожиточного
минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент
совершения преступления" (прожиточный минимум с 1 января 2018
года составит 1762 грн, то есть не менее 882,5 тыс.
грн).Создание специализированного антикоррупционного суда является
одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими
международными партнерами – Европейским союзом и
Международным валютным фондом.В настоящий момент дела, которые
расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает
Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится
ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что суды часто
затягивают дела бюро.
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