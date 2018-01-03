Депутат назвал разметку на асфальте "каким-то граффити"

"Честно скажу - только что пожалел, что голосовал за "реформу" нацполиции. Приехали с семьей в 17.30 в херсонский "Эпицентр". Нужно купить многое для маленькой внучки. Не успел перепарковаться, на меня сразу набросились аж восемь полицейских. Начали толкать от машины. Я представился. Послали на ... ",- жалуется депутат y Facebook .

Спиваковский добавил, что патрульные не сдали на него протокол.

"Старший этой стаи сказал, что есть более интересный вопрос, и они побежали внутрь магазина", - отметил он в комментарии.

Депутат назвал патрульных бандитами и пообещал направить публичное обращение председателю Нацполиции.

И.о. управляющего делами мэрии Херсона Екатерина Гандзюк в своем фейсбуке пишет, что Спиваковский припарковался на месте для инвалидов.

Косвенно это подтверждает и сам нардеп в комментариях к своему посту.

"Знаков для людей с особыми потребностями не было", - ответил он на вопрос одного из своих читателей.

Однако Спиваковский признал, что на асфальте была разметка, обозначающая места для инвалидов, но назвал ее "каким-то граффити", которое без соответствующего знака ни к чему не обязывает.

"Пожалуйста - покажите соответствующий знак. Или любое граффити закон? Нужно навести соответствующий порядок. Поставить знаки. Отметить это. Строго и в соответствии с Законом, за который я, кстати, голосовал", - написал депутат.

Начальник патрульной полиции Херсона Максим Ермаков в комментарии к посту Спиваковского изложил свою версию событий.

Напомним, с конца октября начал действовать закон, согласно которому штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, повышен в 3,7 раза - с 465 до 1700 гривен . При этом в Кодекс об административных нарушениях внесены изменения, согласно которым в случае стоянки на месте для водителей-инвалидов для привлечения к административной ответственности довольно разметки, а знак не является обязательным.