|Нардеп Спиваковский припарковался на месте для инвалидов и возмутился реакцией патрульных
|03.01.2018 21:03
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Депутат назвал разметку на асфальте "каким-то граффити"Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Спиваковский написал пост-жалобу в фейсбуке на действия патрульных полицейских. Те подошли к депутату, потому что он припарковался на месте для инвалидов у магазина "Эпицентр" в Херсоне.
Фото: из открытых источников
"Честно скажу - только что пожалел, что голосовал за "реформу" нацполиции. Приехали с семьей в 17.30 в херсонский "Эпицентр". Нужно купить многое для маленькой внучки. Не успел перепарковаться, на меня сразу набросились аж восемь полицейских. Начали толкать от машины. Я представился. Послали на ... ",- жалуется депутат y Facebook.
Спиваковский добавил, что патрульные не сдали на него протокол.
"Старший этой стаи сказал, что есть более интересный вопрос, и они побежали внутрь магазина", - отметил он в комментарии.
Депутат назвал патрульных бандитами и пообещал направить публичное обращение председателю Нацполиции.
И.о. управляющего делами мэрии Херсона Екатерина Гандзюк в своем фейсбуке пишет, что Спиваковский припарковался на месте для инвалидов.
Косвенно это подтверждает и сам нардеп в комментариях к своему посту.
"Знаков для людей с особыми потребностями не было", - ответил он на вопрос одного из своих читателей.
Однако Спиваковский признал, что на асфальте была разметка, обозначающая места для инвалидов, но назвал ее "каким-то граффити", которое без соответствующего знака ни к чему не обязывает.
"Пожалуйста - покажите соответствующий знак. Или любое граффити закон? Нужно навести соответствующий порядок. Поставить знаки. Отметить это. Строго и в соответствии с Законом, за который я, кстати, голосовал", - написал депутат.
Начальник патрульной полиции Херсона Максим Ермаков в комментарии к посту Спиваковского изложил свою версию событий.
Напомним, с конца октября начал действовать закон, согласно которому штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, повышен в 3,7 раза - с 465 до 1700 гривен. При этом в Кодекс об административных нарушениях внесены изменения, согласно которым в случае стоянки на месте для водителей-инвалидов для привлечения к административной ответственности довольно разметки, а знак не является обязательным.
"Местами, предназначенными для парковки (в том числе бесплатной парковки) транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью, или водители, которые перевозят людей с инвалидностью, на умышленно оборудованных или отведенных площадках для парковки транспортных средств, в том числе около жилых домов (кроме индивидуальных жилых домов) и других зданий, на тротуарах (из числа мест для остановки и стоянки транспортных средств), считаются места, обозначенные соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой", - говорится в редак ии соответствующей статьи, вступившим в силу с 26 октября.