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"... Я галопом не хочу, Но приходится - Скачу. А она раскована, На ней скакать рискованно..."
03.01.2018 21:04

Пока зацаристка Няша Поклонская запекала новогоднего гуся (или утку), правитель Влад Путин предавался чревоугодию в кругу семьи, тупые совки уныло пожирали свой оливье и советское шампанское, а мрачные православные мракобесы, наплевав на встречу Нового года, спали в своих кроватках, креативная и шикарная мадемуазель Собчак встречала Новый год креативно и шикарно.

В компании двух мужественных мужчин, в одном из которых толпа опознала Максуса В., а в другом никого не опознала, сплясала около храма. Собственно пляской это можно назвать условно, так херня какая-то.


    Я, таки, думаю, что на Старый Новый год мадемуазель Собчак должна 666 раз обскакать обполсти на карачках Ельцин-центр - этим она нанесёт мощный удар по Террану Владу Путину, Патриарху и лично товарищу Сталину.

    Поздравим же барышню Собчак и Максуса В. с Новым годом, Старым Новым годом и Ханукой, an mass, и подарим им пэстню.

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