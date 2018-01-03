Пока зацаристка Няша Поклонская запекала новогоднего гуся (или утку), правитель Влад Путин предавался чревоугодию в кругу семьи, тупые совки уныло пожирали свой оливье и советское шампанское, а мрачные православные мракобесы, наплевав на встречу Нового года, спали в своих кроватках, креативная и шикарная мадемуазель Собчак встречала Новый год креативно и шикарно.

В компании двух мужественных мужчин, в одном из которых толпа опознала Максуса В., а в другом никого не опознала, сплясала около храма. Собственно пляской это можно назвать условно, так херня какая-то.

Поздравим же барышню Собчак и Максуса В. с Новым годом, Старым Новым годом и Ханукой, an mass, и подарим им пэстню.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира