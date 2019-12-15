Об этом сообщили в Департаменте соцполитики КГГА.

"Технические причины проблемы устранят до января. В январе движение средств льготы, которая предоставляется в безналичной форме, будет отображаться и льготник сможет узнать, за какой именно вид услуг были перечислены деньги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблема с отображением средств на льготных счетах возникла у льготников, получающих помощь в безналичной форме.

С 1 октября 2019 года стартовала монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно принятого решения параллельно функционируютдве системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме назначаются всем льготникам в автоматическом режиме, за примером безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк.

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