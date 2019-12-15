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В Днепре спасатели сняли со второго этажа двух человек, спрятавшихся от собаки
15.12.2019 09:02
В Днепре спасатели сняли с окна второго этажа двух человек, чтобы спасти их от собаки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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