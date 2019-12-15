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Грета Тунберг захотела отдохнуть от экоактивизма
15.12.2019 09:20
Грета Тунберг заявила об уходе в отпуск и отдыхе от экоактивизма
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
отдыхе
экоактивизма
отпуск
уходе
тунберг
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