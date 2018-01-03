Командующий "Корпусом стражей исламской революции" генерал-майор Мохаммад Али Джафари заявил, что в Иран вошли боевики ИГИЛ для организации саботажа и взрывов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мохаммад Али Джафари заявил, что слабые группировки террористов "даже не посмеют пересечь иранскую границу" Фото: tasnimnews.com По словам генерала, силы безопасности захватили зачинщиков мятежа, а силы КСИР предприняли "ограниченные действия" по подавлению беспорядков только в провинциях Исфахан, Лурестан и Хамадан.По словам командующего, "США, сионисты и саудиты" приказали ряду преступных группировок террористов ИГИЛ войти на территорию Ирана "для актов саботажа и взрывов". При этом он подчеркнул, что Иран держит все основные группы боевиков под контролем, а более слабые группировки террористов "даже не посмеют пересечь иранскую границу".Джафари также заявил, что "мятежники и их хозяева" хотят обеспечить максимальное количество жертв во время беспорядков в Иране, чтобы обвинить в этом правительство.По словам командующего КСИР, сценарий по "созданию жертв" был проведен в городах Кахдариджан, Изех и Неджефабад.28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.За время протестов погибло 23 человека. Силовики задержали 450 протестующих.2 января телеканал Fox News сообщил о "панике" иранских властей в связи с протестами в стране. К такому выводу телеканал пришел на основании отчета с нескольких совещаний высшего руководителя Ирана, переданного ему Национальным советом сопротивления Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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