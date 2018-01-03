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Расследовать убийство юристки Ноздровськои будет специальная группа, - МВД
03.01.2018 21:10
Расследовать убийство юристки Ноздровськои будет специальная группа, - МВД
В группу привлекут "лучших специалистов"
В Министерстве внутренних дел заявили, что расследование убийства правозащитницы Ирины Ноздровськои взяли на контроль руководства Нацполиции и МВД Украины.
Расследовать убийство юристки Ноздровськои будет специальная группа, - МВД Фото: соцсети

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба Нацполиции .

"Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб, привлечь лучших специалистов. Максимально организовать работу раскрытия тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей", - отметил он.

Напомним, что  тело Ирины Ноздровськои было найдено в Вышгородском районе Киевской области . Перед этим, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровську в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь погибшей сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз связь с ней родственники имели около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Ноздровська несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинськои, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий РОСОШАНСКАЯ.

В мая 2017 года РОСОШАНСКАЯ приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровський угрожали и она сообщала об этом в полицию.

Смерть юристки Ирины Ноздровськои в Киевской области  полиция квалифицировала как умышленное убийство  и открыла уголовное производство.

Добавим, что с атриманий прежний жених убитой Ирины Ноздровськои Виталий Сергеев  отказался дать показания .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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