К расследованию убийства Ирины Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска. Соответствующее поручение дал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в ходе селекторного совещания сегодня, 3 января, передает со ссылкой на .

"Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб. Максимально организовать работу раскрытия тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей", - сказал он.

Сергей Яровой дал поручение взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз.

"Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно их вызовем", - добавил Сергей Яровой.

Первый заместитель министра внутренних дел отметил необходимость наладить взаимодействие с Департаментом коммуникации Национальной полиции с общественными активистами и СМИ по расследованию этого преступления.

Полиция допросила более 50 свидетелей по делу Ирины Ноздровской. Следователи прорабатывают четыре версии убийства правозащитницы. Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что смерть юриста, согласно экспертизе, наступила за два-три дня до того, как 1 января нашли ее тело.

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