Председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете «Иомиури» назвал быстрый способ возвращения Южных Курил.

По его словам, для этого необходимо потребовать у России весь архипелаг, в том числе его северную часть, передает ТАСС.

Кадзуо Сии напомнил, что на российско-японских переговорах по территориальному вопросу Москва отвергла идею Токио о передаче двух южных островов.

«В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов», — пояснил он.

Лидер партии также назвал несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны и призвал аннулировать Сан-Францисский мирный договор, в котором признается отказ Токио от Курильского архипелага.

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