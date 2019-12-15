Исполняющая обязанности президента Жанин Аньес рассказала, что в ближайшие несколько дней будет выдан ордер на арест беглого экс-главы государства.

В частности, Моралеса решили арестовать за неуважение конституции Боливии и ее переписывание.

По мнению Аньес, прежний президент должен ответить перед правосудием. Она рассказала, что ходатайства уже поданы и добавила, что действия Моралеса должны расценивать как «подстрекательство к мятежу и терроризму».

Аньес также заявила, что Боливия нуждается в переменах. Она призвала Моралеса соблюдать статус политического эмигранта и оставить страну в покое. По ее словам, новой власти удалось достигнуть примирения и необходимо провести выборы.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства страны.

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