Россия считает, что испытание двигателя ракет новейшего оперативно-тактического комплекса «Гром» украинского производства — это прямая угроза Крымскому мосту, который оккупанты строят на временно аннексированном полуострове.

Об этом заявил депутат Государственной Думы, признанной в Украине нелегитимной, от Крыма, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, передает российский пропагандистский ресурс RT, информирует еizvestia.com.

«Демонстрацией испытаний новой оперативно-тактической ракеты Украина сознательно сообщает о потенциальной угрозе Крымскому мосту: заявленная дальность полета теоретически позволяет произвести пуск с украинской территории до Керченского пролива. Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы. И, хотя, вероятно, эта ракета и 10 километров не пролетит, а попадет только в небо, цель этой информационной кампании — лишь запугивание мирного населения, потому что группировку российских войск в Крыму своей «экспериментальной ракетой» они не напугают», — возмутился он.

Бальбек добавил, что сейчас нет ни одного убедительного фото- или видеоотчета, где было бы видно попадание ракеты в цель.

«Пока что мы наблюдаем только пуски в никуда, а точнее, уход ракеты за горизонт. Где она приземляется и куда летит — эту тайну в Киеве держат за семью печатями как неудобную правду», — сказал депутат.

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Как сообщалось ранее, ряд источников утверждает, что дальность в 280 км является формальным ограничением для экспортной версии «Грома», а для потребностей собственной армии дальность стрельбы комплекса может быть увеличена до 450-500 километров.

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