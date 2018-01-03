Замглавы партии "УНА-УНСО" Игорь Мазур сообщил, что одного из командиров батальона ОУН Андрея Пастушенко допрашивают по делу об освобождении лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили 5 декабря. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сообщается, что Андрей Пастушенко задержан за участие в освобождении Саакашвили Фото: Андрей Пастушенко / Facebook "Кому праздники, а полиция "работает" – арестован Андрей Пастушенко "Седой", один из командиров батальона ОУН, участник прошлогодних акций протеста и вчерашней Вышгородской "акции"... Сейчас в Соломенском райотделе друзья... ждут, что будет после допроса", – написал он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10208382041627514&id=1799584497 Позже Мазур добавил, что Пастушенко "задержали за участие в освобождении Саакашвили на улице Костельной".5 декабря Саакашвили в Киеве задержала СБУ. Ему предъявили обвинение в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Перед задержанием Саакашвили выбрался на крышу дома на улице Костельной, где он проживал, и призвал украинцев протестовать против власти.Правоохранители вывели политика на улицу и посадили в служебный автомобиль, однако активисты устроили потасовку с силовиками и освободили его. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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