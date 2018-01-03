|В Киеве задержали одного из командиров батальона ОУН Пастушенко
|03.01.2018 21:17
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10208382041627514&id=1799584497
Позже Мазур добавил, что Пастушенко "задержали за участие в освобождении Саакашвили на улице Костельной".5 декабря Саакашвили в Киеве задержала СБУ. Ему предъявили обвинение в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Перед задержанием Саакашвили выбрался на крышу дома на улице Костельной, где он проживал, и призвал украинцев протестовать против власти.Правоохранители вывели политика на улицу и посадили в служебный автомобиль, однако активисты устроили потасовку с силовиками и освободили его.
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