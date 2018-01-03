|Отцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат
|03.01.2018 21:17
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Экспертиза, которую проводила полиция, биологического отца не виявилаОтцом ребенка 12-летней Татьяны Лучишин из Борислава Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат Остап.
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По словам мать девочки Анны, экспертиза, которую проводила полиция, биологического отца не обнаружила. Тесты прошли отчим Тани Иван, ее сводный и родной брать. Потом ДНК-тест сдал Володя, сирота, который живет с семьей, и родной брат Анны - Михаил. В результате ни один из них не является отцом ребенка.
"В полиции сказали, если Таня не признается, признаем ее неадекватной, а ребенка заберем. Тогда она призналась. Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это двоюродный брат Тани - Остап. Ему 14 лет. Он сын моего брата Михаила от первого брака", - рассказала мать роженицы газете "Высокий замок".
Напомним, 12-летняя Татьяна Лучишин из Борислава Львовской области в сентябре родила здоровую девочку, однако отказывалась назвать имя настоящего отца ребенка. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 155 УК (половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости), что предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
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