Экспертиза, которую проводила полиция, биологического отца не виявила

По словам мать девочки Анны, экспертиза, которую проводила полиция, биологического отца не обнаружила. Тесты прошли отчим Тани Иван, ее сводный и родной брать. Потом ДНК-тест сдал Володя, сирота, который живет с семьей, и родной брат Анны - Михаил. В результате ни один из них не является отцом ребенка.

"В полиции сказали, если Таня не признается, признаем ее неадекватной, а ребенка заберем. Тогда она призналась. Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это двоюродный брат Тани - Остап. Ему 14 лет. Он сын моего брата Михаила от первого брака", - рассказала мать роженицы газете "Высокий замок".

Напомним, 12-летняя Татьяна Лучишин из Борислава Львовской области в сентябре родила здоровую девочку, однако отказывалась назвать имя настоящего отца ребенка. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 155 УК (половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости), что предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.