Патрульный полицейский на иномарке с европейскими номерами совершил смертельную аварию в Ковеле Волынской области.

Трагедию совершил 23-летний страж порядка, сообщила УНН представитель патрульной полиции Волынской области Ольгу Бузулук, передает со ссылкой на .

"Вчера, около 16:00 в городе Ковель, работник патрульной полиции области, находясь вне службы, ехал по дороге на автомобиле на номерах с иностранной регистрацией. В какой-то момент он догнал автомобиль ВАЗ, в результате чего обе машины "вылетели" в кювет. В погиб пассажир автомобиля ВАЗ, а его водитель находится в больнице", - рассказала Ольга Бузулук.

По результатам медицинского осмотра работник полиции на момент аварии был трезв.

"Кроме того, в управлении патрульной полиции также инициирована внутреннюю проверку и решается вопрос об отстранении от работы данного сотрудника. Добавлю, что этот полицейский принял присягу лишь 19 декабря 2017 года", - сказала Бузулук.

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