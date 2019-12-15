|Когда Украине ждать настоящей зимы
|15.12.2019 11:17
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Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.
16 декабря без осадков, только ночью на востоке страны и севере Левобережья кое-где небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, 15 декабря в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-4° тепла, днем 2-7° тепла, в южной части страны ночью 1-6°, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-3° тепла.
В Киеве и столичном регионе 15-16 декабря облачно с прояснениями. 15 декабря временами дождь; 16 декабря без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 0-4° тепла, днем 2-7° тепла.
17 - 18 декабря в Украине без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 4-10° тепла, в западных областях кое-где 11-14°.
В Киеве и Киевской области 17-18 декабря без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.
В ближайшие 6-10 суток без существенных осадков. Температура 19 декабря ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 3-9° тепла, на западе до 12°; 20-23 декабря ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла, на западе страны до 9°.