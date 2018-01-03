2018 год начался с аномально тёплой погоды. На мощное потепление реагирует и природа. В Ростове-на-Дону зацвела верба. В разгар зимы в лесах центральных областей России начали расти грибы. Жители разных регионов находят припорошенные снегом вешенки и опята, а в Подмосковье грибники обнаружили даже лисички – типично летний гриб! А сочинцы устроили новогодний заплыв в Чёрном море.

Неудивительно, что природа перепутала календарь. Уже несколько дней подряд в городах России фиксируются рекорды максимальной температуры. Например, накануне обновилась метеостатистика в Санкт-Петербурге – воздух в городе прогрелся почти до +5°. Столбики термометров поднялись на 10° выше январской нормы. Так тепло обычно бывает здесь в начале апреля.

Затяжной период оттепели вынудил зиму отступить на север Русской равнины. Сейчас граница снежного покрова проходит в верховьях Волги. А ведь по климату в начале января снег должен лежать в низовьях Дона и на побережье Азовского моря.

В результате очередной зимний антирекорд состоялся в Москве. Обычно в это время года высота сугробов должна достигать 20 см. Однако сейчас снега в столице нет и в помине – это наблюдается впервые за весь период метеонаблюдений. Вообще средняя температура конца декабря-начала января 2018 в центре России составила около +1°. А ведь это климатическая норма Симферополя.

В ближайшие дни обстановка в атмосфере над Русской равниной изменится мало. Зима по-прежнему будет развиваться по крымскому погодному сценарию. Тепло и влага с юга будут господствовать на Европейской России. И только к началу следующей недели воздушные течения начнут разворачиваться на северные румбы. Вместе с ними и температурный режим станет приближаться к нормальным значениям.

В Москве преобладающая дневная температура на этой неделе +1...+2°. Кратковременное похолодание до нуля вероятно только в пятницу. А вот более долгий холодный период начнется с понедельника, 8 января. Даже днём показания термометров будут оставаться в области отрицательных значений.

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