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В результате ДТП в Непале погибли 14 человек
15.12.2019 11:30
Авария с участием туристического автобуса произошла в центральной части Непала Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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