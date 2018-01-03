Украина будет использовать оружие США в случае провокаций со стороны России, - Климкин Она не будет применяться в атакующих действиях Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине будет использоваться только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но не для эскалации конфликта на востоке Украины. Павел Климкин. Фото: inforesist.org "Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов и, как вы понимаете, она не будет применяться в атакующих действиях, следовательно оно не может использоваться в качестве аргумента, который будет помогать повышению температуры конфликта", - сказал Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, сообщает "Интерфакс-Украина". Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил, что Белый дом решил предоставить Украине летальное оборонительное оружие . Как сообщалось, Канада включила Украину в контрольный список стран , согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия. Решение США предоставить Украине оружие - это снятие ограничений времен Обамы, - Волкер

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