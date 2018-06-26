Представитель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины от фракции БПП Алексей Гончаренко во время своего выступления на сессии ПАСЕ призвал новоизбранного президента Ассамблеи Мари Паскье бороться за украинских политзаключенных. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает

Депутат напомнил присутствующим, что Совет Европы был создан, чтобы защищать основные демократические ценности - права человека, верховенство права и тому подобное. В связи с этим, парламентарий обратил внимание присутствующих на ситуацию с украинскими узниками России.

"Наиболее ужасная ситуация сложилась вокруг украинских политзаключенных, ставших жертвами путинского режима, а это более 70 человек в оккупированном Крыму, на Донбассе и в самой Российской Федерации. Некоторые из них, в том числе и режиссер Олег Сенцов, объявили голодовку. Олег Сенцов голодает более 40 дней. Его жизнь висит на волоске, это вопрос жизни и смерти", - отметил парламентарий.

Обращаясь ко всем депутатам ПАСЕ, Гончаренко призвал их действовать вместе и не поддаваться на шантаж России, не позволять ей покупать индульгенцию за свои грехи, ведь речь идет не только о судьбе Украины, но всей Европы.

Напомним, юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в России.

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