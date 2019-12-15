Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По словам главы МВД, добиться этого удалось благодаря установке в городе современной системы видеонаблюдения.

"Знаете, где у нас самый низкий уровень преступности по стране? В Мариуполе, в прифронтовом городе. Потому что там в 2015 году оборудовали специальной суперсистемой мониторинга, и все это знают", - сказал Аваков.

Большинство украинцев не доверяют судам, прокуратуре, полиции, Минфину, а также государственным таможенной и налоговой службам. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 22-30 октября.

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