14 из 73 заявленных украинский подозреваются в дезертирстве

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире канала " 112 Украина ".

Он отметил, что все освобожденные относятся к процедуре с пониманием.

"Абсолютно все освобожденные проходят специальную проверку Службы безопасности Украины. Люди к этому нормально относятся. Есть, это уже не секрет, и между военнослужащих, и между гражданских, люди, к которым есть ряд вопросов у наших правоохранителей. Но я в этом не вижу никакого большого греха", - сказал Тука.

Ранее советник президента Юрий Бирюков заявил, что 14 из 73 заявленных украинцев подозреваются в дезертирстве и не получат материальную помощь до окончательного решения суда.