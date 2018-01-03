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Освобожденные из плена на Донбассе заложники проходят спецпроверку СБУ
03.01.2018 21:25
Освобожденные из плена на Донбассе заложники проходят спецпроверку СБУ
14 из 73 заявленных украинский подозреваются в дезертирстве
Освобождены 27 декабря из плена украинцы проходят специальную проверку Службы безопасности Украины
Освобожденные из плена на Донбассе заложники проходят спецпроверку СБУ Фото: ukrinform.ua

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире канала "112 Украина".

Он отметил, что все освобожденные относятся к процедуре с пониманием.

"Абсолютно все освобожденные проходят специальную проверку Службы безопасности Украины. Люди к этому нормально относятся. Есть, это уже не секрет, и между военнослужащих, и между гражданских, люди, к которым есть ряд вопросов у наших правоохранителей. Но я в этом не вижу никакого большого греха", - сказал Тука.

Ранее советник президента Юрий Бирюков заявил, что 14 из 73 заявленных украинцев подозреваются в дезертирстве и не получат материальную помощь до окончательного решения суда.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лицУкраинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

  • Украина отказалась включать в список на обмен пленными 10 россиян, - Лутковская
  • Материальная помощь не распространяется на 14 человек из освобожденных 73 заложников до решения суда

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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