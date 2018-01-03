|Освобожденные из плена на Донбассе заложники проходят спецпроверку СБУ
|03.01.2018 21:25
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14 из 73 заявленных украинский подозреваются в дезертирствеОсвобождены 27 декабря из плена украинцы проходят специальную проверку Службы безопасности Украины
Фото: ukrinform.ua
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире канала "112 Украина".
Он отметил, что все освобожденные относятся к процедуре с пониманием.
"Абсолютно все освобожденные проходят специальную проверку Службы безопасности Украины. Люди к этому нормально относятся. Есть, это уже не секрет, и между военнослужащих, и между гражданских, люди, к которым есть ряд вопросов у наших правоохранителей. Но я в этом не вижу никакого большого греха", - сказал Тука.
Ранее советник президента Юрий Бирюков заявил, что 14 из 73 заявленных украинцев подозреваются в дезертирстве и не получат материальную помощь до окончательного решения суда.
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц. Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.