Об этом сообщает российский “Интерфакс“.

Плавдок ПД-16 затонул в ночь на воскресенье. Собщается, что подводная лодка уже всплыла и находится на плаву.

Также ТАСС уточняет со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, плавучий док и подлодка были списаны и из состава Черноморского флота были выведены. По данным источника в экстренных службах Севастополя, затопление могло произойти по причине технического состояния знаток, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.



Плавдок ПД-16 был заложен в 1938 году. Подлодка Б-380 “Святой правитель Георгий“ - советская и российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б “Сом“, последняя лодка своего проекта, с глубиной погружения до 300 метров, имел на вооружении 6 торпедных аппаратов (533 мм) с боезапасом 24 торпеды.

Лодка была спущена на воду в августе 1982 года и принята в состав ВМФ, уточняет УП. В 1991 г. планировалась к передаче Украине, однако в 1996 году правительство Украины отказалось от лодки в связи с ее плохим техническим состоянием. Со второй половины 2000-х годов лодка находилась в ожидании ремонта.

Как сообщалось 12 декабря, в Тихом океане затонула российская подводная лодка “Чита“.





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