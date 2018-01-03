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Габриэль надеется, что главы МИД стран "нормандского формата" встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности
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03.01.2018 21:33
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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что основной целью
переговоров в рамках "нормандского формата" является обеспечение
стабильного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.
Габриэль: Было бы неплохо, если бы мы в начале этого года, как
раз на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встретились
в нормандском формате на уровне министров Фото: EPA "Было бы
неплохо, если бы мы в начале этого года, как раз на Мюнхенской
конференции по вопросам безопасности, встретились в нормандском
формате на уровне министров", – подчеркнул он.Габриэль отметил, что
основная цель переговоров заключается в обеспечении стабильного
прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в
трехсторонней контактной группе, а также в нормандском
формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии
и России.Главы государств нормандского формата встречались в
последний раз 19 октября 2016 года в Берлине. Стороны
договорились утвердить основу дорожной карты по реализации
Минских соглашений.9 декабря 2017 года в Минске
прошли переговоры советников президентов стран нормандского
формата. Встреча проходила в закрытом для прессы режиме. Основным
вопросом на ней была ситуация с обменом удерживаемыми лицами на
Донбассе.
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