Если миротворцы будут находиться только на линии соприкосновения, то это будет "новым рубежом в Украине"

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве, информирует "Интерфакс-Украина".

"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая задача ООН, которая должна находиться на оккупированной территории, а не охранять лишь, в виде немногочисленной группы представителей ОБСЕ", - сказал Габриэль.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, если миротворцы будут находиться только на линии соприкосновения, то это будет "новым рубежом в Украине".

"Мы вместе с нашими французскими коллегами, а также со всеми странами, которые входят в Совет Безопасности ООН, будем работать над тем, чтобы ввести настоящую миротворческую миссию ООН на Донбасс", - сказал Габриэль.

Напомним, что Россия ранее заявляла, что не допустит работы миротворцев ООН на территории Донбасса, захваченной боевиками, включая свою границу.

Напомним, власть США выступает за то, чтобы в случае размещения на Востоке Украины миротворческой миссии ООН в ее составе не было граждан России.

Он уточнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон 4 ноября обсуждал эту идею с президентом Украины Петром Порошенко. Волкер, в свою очередь, предложил Москве план Вашингтона по этому вопросу на своей встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 13 ноября.