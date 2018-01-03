Погода, Новости, загрузка...
Глава МИД Германии: Миротворцы должны контролировать оккупированный Донбасс
03.01.2018 21:33
Глава МИД Германии: Миротворцы должны контролировать оккупированный Донбасс
Если миротворцы будут находиться только на линии соприкосновения, то это будет "новым рубежом в Украине"
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявляет, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должно распространяться также на оккупированную территорию, а ее участники должны быть вооружены.
Глава МИД Германии: Миротворцы должны контролировать оккупированный Донбасс Фото: en.wikipedia.org
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве, информирует "Интерфакс-Украина".
 
"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая задача ООН, которая должна находиться на оккупированной территории, а не охранять лишь, в виде немногочисленной группы представителей ОБСЕ", - сказал Габриэль.
 
По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, если миротворцы будут находиться только на линии соприкосновения, то это будет "новым рубежом в Украине".
 
"Мы вместе с нашими французскими коллегами, а также со всеми странами, которые входят в Совет Безопасности ООН, будем работать над тем, чтобы ввести настоящую миротворческую миссию ООН на Донбасс", - сказал Габриэль.
 
Напомним, что Россия ранее заявляла, что не допустит работы миротворцев ООН на территории Донбасса, захваченной боевиками, включая свою границу.
 
Напомним, власть США выступает за то, чтобы в случае размещения на Востоке Украины миротворческой миссии ООН в ее составе не было граждан России.
 
Он уточнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон 4 ноября обсуждал эту идею с президентом Украины Петром Порошенко. Волкер, в свою очередь, предложил Москве план Вашингтона по этому вопросу на своей встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 13 ноября.
  • В России говорят, что не допустят миротворцев ООН на всю территорию Донбасса
  • Марчук: Имею небольшую надежду, что вопрос миротворцев на Донбассе решится в ближайшее время

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить