|Глава МИД Германии: Миротворцы должны контролировать оккупированный Донбасс
|03.01.2018 21:33
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Если миротворцы будут находиться только на линии соприкосновения, то это будет "новым рубежом в Украине"Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявляет, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должно распространяться также на оккупированную территорию, а ее участники должны быть вооружены.
Фото: en.wikipedia.org
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве, информирует "Интерфакс-Украина".
"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая задача ООН, которая должна находиться на оккупированной территории, а не охранять лишь, в виде немногочисленной группы представителей ОБСЕ", - сказал Габриэль.
По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, если миротворцы будут находиться только на линии соприкосновения, то это будет "новым рубежом в Украине".
"Мы вместе с нашими французскими коллегами, а также со всеми странами, которые входят в Совет Безопасности ООН, будем работать над тем, чтобы ввести настоящую миротворческую миссию ООН на Донбасс", - сказал Габриэль.
Напомним, что Россия ранее заявляла, что не допустит работы миротворцев ООН на территории Донбасса, захваченной боевиками, включая свою границу.
Напомним, власть США выступает за то, чтобы в случае размещения на Востоке Украины миротворческой миссии ООН в ее составе не было граждан России.
Он уточнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон 4 ноября обсуждал эту идею с президентом Украины Петром Порошенко. Волкер, в свою очередь, предложил Москве план Вашингтона по этому вопросу на своей встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 13 ноября.
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