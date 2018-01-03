Руководитель Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что конфликт на Донбассе касается всей Европы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Есть опасность того, что чем дольше будет длиться конфликт, тем сильнее его будут рассматривать как конфликт между Украиной и Россией. Но на самом деле это конфликт, который касается всей Европы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в некоторых частях мира присутствует мнение о том, что должно существовать право сильного, но в Европе уверены, что "сильные" обязаны подчиняться праву.

По итогам встречи с главой украинского внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным он напомнил о том, что у Минских соглашений нет альтернативы.

"Каким бы не был тяжелым прогресс, какой бы не была тяжелой борьба, но нужно продолжать выполнение минских договоренностей и помогать тому, чтобы все-таки было установлено настоящее перемирие, чтобы был установлен долгий мир и чтобы были восстановлены границы Украины", - подчеркнул Габриэль.

Также он выразил мнение, что Российскую Федерацию необходимо убедить вернуть ее представителей в состав СЦКК на Донбассе. Министр иностранных дел Германии уверен, что в этом плане Украине следует иметь прямой контакт с Россией.

"И мы хотим убедить и делать всё вместе с Украиной для того, чтобы отзыв этих офицеров был прекращен, и они вернулись в состав этой миссии", - заявил он.

Помимо этого, Габриэль добавил, что мандат миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе должен распространяться на всю неподконтрольную украинскому правительству территорию. Он подчеркнул, что ее участников следует вооружить.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что конфликт на востоке Украины не является замороженным или забытым для Германии и только Запада.

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