Погода, Новости, загрузка...
На Филиппинах прошло мощное землетрясение
15.12.2019 13:20
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах, есть пострадавшие Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 