Американское оружие в Донбассе будут применять только для обороны в случае провокаций боевиков. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает

“Речь идет об оружии оборонного характера. Оно будет использоваться только в случаях провокаций со стороны России и боевиков. В атакующих действиях оно использоваться не будет, следовательно оно не может быть использовано в качестве аргумента, что будет помогать повышению температуры конфликта”, — заявил П.Климкин.

Как сообщал глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что в Германии скептически относятся к вопросу предоставления Украине летального оружия.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал предоставление Украине летального оружия оборонного характера от США.

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