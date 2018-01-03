|Климкин рассказал, при каких условиях на Донбассе будут применять оружие США
|03.01.2018 21:37
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Американское оружие в Донбассе будут применять только для обороны в случае провокаций боевиков. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает
“Речь идет об оружии оборонного характера. Оно будет использоваться только в случаях провокаций со стороны России и боевиков. В атакующих действиях оно использоваться не будет, следовательно оно не может быть использовано в качестве аргумента, что будет помогать повышению температуры конфликта”, — заявил П.Климкин.
Как сообщал глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что в Германии скептически относятся к вопросу предоставления Украине летального оружия.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал предоставление Украине летального оружия оборонного характера от США.