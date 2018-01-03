Відома телеведуча Жанна Бадоєва після третього шлюбу з Василем Мельничином мешкає в Італії. Час від часу до зірки навідується її старший син Борис, а також іноді мешкає спільна з Аланом Бадоєвим донька Лоліта, втім, шанувальники не можуть навіть пригадати, коли востаннє бачили дітей зірки на одній світлині.



Днями ж Лола та Борис приїхали до матусі в Італію і вся родина насолодилася чудовим вікендом, про що Жанна поспішила "відзвітуватися" в Інстаграмі.



"Доброго ранку! Рідкісне фото, коли наша сім'я вся разом. Всім привіт", - пише зірка, додаючи: "Люблю показувати своїй доні улюблені місця в Римі".



Не залишила без уваги Бадоєва і свого зовсім вже дорослого сина: "Хотіла написати з синочком, але ж він уже Борис! Здорово бути на канікулах з ними, вони такі дорослі, зі своїми думками, емоціями, бажаннями, пропозиціями... з ними можна сміятися, розмовляти, сперечатися, обговорювати, доводити, слухати... коротше, клас)", - коментує Жанна.













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