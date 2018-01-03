|Жанна Бадоєва показала "італійські канікули" з дорослими дітьми (ФОТО)
|03.01.2018 21:38
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Днями ж Лола та Борис приїхали до матусі в Італію і вся родина насолодилася чудовим вікендом, про що Жанна поспішила "відзвітуватися" в Інстаграмі.
"Доброго ранку! Рідкісне фото, коли наша сім'я вся разом. Всім привіт", - пише зірка, додаючи: "Люблю показувати своїй доні улюблені місця в Римі".
Не залишила без уваги Бадоєва і свого зовсім вже дорослого сина: "Хотіла написати з синочком, але ж він уже Борис! Здорово бути на канікулах з ними, вони такі дорослі, зі своїми думками, емоціями, бажаннями, пропозиціями... з ними можна сміятися, розмовляти, сперечатися, обговорювати, доводити, слухати... коротше, клас)", - коментує Жанна.
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