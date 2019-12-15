Погода, Новости, загрузка...
В Одесской области мужчина за советский флаг получил год условно
15.12.2019 13:57
В Одесской области суд приговорил мужчину к году условно за коммунистическую символику Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 