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В Одесской области мужчина за советский флаг получил год условно
15.12.2019 13:57
В Одесской области суд приговорил мужчину к году условно за коммунистическую символику
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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