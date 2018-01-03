Под Харьковом мужчина пытался изнасиловать ребенка.

Как сообщается, жительница пос. Печенеги сообщили полиции, что в новогоднюю ночь локальный житель хотел надругаться над ее 14-летней дочерью. Мужчина силой затащил ребенка комнату, однако не довел свой умысел до конца, информирует svodka.net.

Личность подозреваемого установлена, он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Мужчине 1984 г.р. объявлено подозрение по ст. 152 Уголовного кодекса Украины (попытка изнасилования малолетней).

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