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Возле роддома в Днепре нашли труп
15.12.2019 14:15
В Днепре возле родильного дома №1 акушерка нашла труп
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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