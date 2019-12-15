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Возле роддома в Днепре нашли труп
15.12.2019 14:15
В Днепре возле родильного дома №1 акушерка нашла труп Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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