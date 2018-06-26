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Кровавое ДТП на Ривненщине с маршруткой: четверо погибших, девять раненых (фото, видео)
26.06.2018 12:33
Кровавое ДТП на Ривненщине с маршруткой: четверо погибших, девять раненых (фото, видео) По теме:

В Ривненской области произошло масштабное возле Сарн, в результате которого погибли четыре человека, еще девять пострадали.

По данным пресс-службы полиции, водитель легкового авто Mercedes-Benz на иностранной регистрации выезжал со второстепенной дороги на главную и не учел дорожной обстановки, передает  со ссылкой на

Машина не предоставила преимущества маршрутке, которая курсировала по рейсу Киев-Ковель.

В результате, на полосе встречного движения вышеуказанные транспортные средства врезались в автоцистерну.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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