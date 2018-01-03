По словам главы МИД Украины Павла Климкина, американское оружие не сможет использоваться как аргумент, который "будет помогать повышению температуры конфликта" на Донбассе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украина будет использовать оружие США для реагирования на провокации – Климкин Фото: ЕРА "Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов. Как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях", – подчеркнул он.По словам Климкина, американское оружие не сможет использоваться как аргумент, который "будет помогать повышению температуры конфликта".20 декабря издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа впервые разрешила экспорт летального оборонительного оружия в Украину. Утверждалось, что коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США, предполагает продажу снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн.22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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