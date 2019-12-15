Погода, Новости, загрузка...
Под Киевом подростки легли на рельсы
15.12.2019 15:10
В Киевской области девушки-подростки решили "отдохнуть от жизни" у железнодорожных путей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 