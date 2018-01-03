|Добкин сбривает бороду и будет учить украинский
|03.01.2018 21:44
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Бывший "регионал", нардеп от "Оппозиционного блока" Михаил обещает учить украинский язык и собирается зарегистрировать политическую партию.
Об этом он написал в Facebook, передает со ссылкой на .
"Поставил себе первые четыре задачи на первые четыре месяца наступившего года.
- сбросить 10кг лишнего веса.
- сбрить бороду.
- подтянуть мои укр. и англ. языки
- зарегистрировать новую партию.
Специально опубликовал, чтобы назад пути уже не было", - заявил нардеп.
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