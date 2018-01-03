Бывший "регионал", нардеп от "Оппозиционного блока" Михаил обещает учить украинский язык и собирается зарегистрировать политическую партию.

Об этом он написал в Facebook, передает со ссылкой на .

"Поставил себе первые четыре задачи на первые четыре месяца наступившего года.

- сбросить 10кг лишнего веса.

- сбрить бороду.

- подтянуть мои укр. и англ. языки

- зарегистрировать новую партию.

Специально опубликовал, чтобы назад пути уже не было", - заявил нардеп.

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